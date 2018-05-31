محافظ الجيزة يفتتح معرض لمستلزمات الأسرة بشارع ناهيا ببولاق الدكرور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة معرض للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث بشارع ناهيا ببولاق الدكرور وذلك تلبية لدعوة إئتلاف حب الوطن .

وقال المحافظ وفق بيان صحفى إن المعرض يأتى فى إطار التنسيق والتعاون الذى تقوم به المحافظة مع العديد من الجهات سواء الحكومية أو الحزبية أو القطاع الخاص لتوفير كافة ماتحتاجه الأسرة المصرية بأسعار مخفضة .

وأضاف أن المعرض يضم كذلك مفروشات وملابس بأسعار الجملة وتقل بنسبة تصل إلى 40% من أسواق أخرى .

وأكد المحافظ أن المحافظة قامت فى الآونة الأخيرة بإفتتاح العديد من المعارض وأن كافة مايحتاجه المواطن موجود بالأسواق العامة وبأسعار مناسبة .

حضر الإفتتاح اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتور حسام فودة نائب رئيس إئتلاف حب الوطن .