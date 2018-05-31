فلسطين: نرحب بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

(أ ش أ)

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن بلاده ترحب بجهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالإضافة إلى جهودها لضمان المصالحة الفلسطينية .

وشدد منصور، فى كلمته خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث التطورات فى غزة مساء أمس الأربعاء، على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، كما أنه لابد أن يتحرك المجلس ليضمن الحماية الدولية للشعب الفلسطينى .

وأضاف منصور أن الشعب الفلسطينى يواجه أزمة حماية من العدوان الإسرائيلى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلى ترد على المظاهرات الفلسطينية السلمية بالقوة المفرط، مضيفا:" الممارسات الإسرائيلية فى القدس تحت ذريعة الأمن غير مقبولة، ونرفض وندين كل أشكال العنف ضد المدنيين".

وشدد المندوب الفلسطيني، على ضرورة وضع حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية بعيدا عن التحركات أحادية الجانب، دعيا إلى تطبيق القانون الدولى على الجميع وفى كل الأوقات

وأكد منصور أن إسرائيل تشن حملات دعائية لتبرير العنف فى قطاع غزة، وتصف محاولة الشعب الأعزل حماية نفسه بأنها إرهاب.. مضيفا "أنه من غير المبرر أن يقف العالم صامتا تجاه الجرائم الإسرائيلية ، كما أن الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة غير إنسانى وغير أدمى".

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت عقد جلسة عاجل لمجلس الأمن لبحث التصعيد العسكرى بين اسرائيل وفصائل فلسطينية بغزة.