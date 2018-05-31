ضبط 1438 بطاقة تموينية بأطفيح ولحوم فاسدة بالبدرشين فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية شنت حملة مكبرة على المحال بمركز ومدينة إطفيح، وتمكنت من تحرير محضر رقم 292 طوارئ ضد صاحب محل بقالة تموينية بناحية البرمبل تم ضبطه بحوزته 719 بطاقة تموينية ذكية وكذلك الماكينة الخاصة بالمحل فى مكان خارج المحل.

وأضاف مدير تموين الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضر رقم 293 طوارئ ضد "حمدى. م .م" تم ضبطه وبحوزته ماكينة صرف سلع تموينية باسم التاجرة التموينية "سحر م. ع" بناحية صول وكذلك 19 بطاقة تموينية خارج نطاق المحل.

كما تم تحرير محضر رقم 294 طوارئ ضد "محمد .ع. ع " صاحب محل بقاله حرة بناحية صول لتجميعه 246 زجاجة زيت، و250 كيلو سكر تموينى، كما تم تحرير محضر رقم 295 طوارئ ضد "مجدى .م. .م" صاحب محل بقاله حرة بناحية الكداية، وذلك لتجميعة 31 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كيلو جراما والمدعم من قبل الدولة، وكذلك تحرير محضر رقم 296 ضد "محمد م.ا" صاحب محل بقالة حرة بناحية أطفيح، حيث تم ضبطه وبحوزته 104 بطاقات تموينية ذكية.

وفى السياق تمكنت المديرية من ضبط 1.5 طن لحوم مجمدة غير صالحة وغير مدون عليها أى بيانات بثلاجة لحوم بمنطقة سقارة فى البدراشين، وتم تحرير محضر رقم 7109 جنح البدرشين لمالك الثلاجة.