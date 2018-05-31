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صور.. وزير النقل يستقل جرار قطار متجها للقاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج بأسيوط

الخميس، 31 مايو 2018 02:41 م
صور.. وزير النقل يستقل جرار قطار متجها للقاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج بأسيوط وزير النقل يقود قطار متجه للقاهرة
أسيوط - محمود عجمى
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قاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والموصلات، جرّار قطار "981 vip" أثناء مغادرة محافظة أسيوط للعودة إلى القاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج للسكك الحديدية بمحافظة أسيوط، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه.

وتفقد عرفات، المكاتب الإدارية وشباك التذاكر، واستراحات انتظار الركاب والأرصفة بمحطة قطار أبوتيج، واستقل القطار المتجه إلى القاهرة، وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة، والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية.

ومن جانبه، قال وزير النقل، إن الحكومة تسعى إلى تنمية محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤية مصر 2030، حيث يعتمد المشروع القومى للطرق على التركيز فى تطوير شبكة الصعيد بنسبة تصل لـ65% وتحديث شبكة السكة الحديد بمنطقة الصعيد بنسبة 65%، مشيرا إلى تطوير محطة أبوتيج للسكك الحديدية بأسيوط، جاء بعد توقف أعمال التطوير فى 2015، وتم عقد برتوكول بين هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وتم الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن أعمال تطوير محطة أبوتيج للسكك الحديدية بأسيوط، اشتملت على رفع كفاء وتطوير وتأسيس الأرصفة بجميع المرافق " كهرباء - إشارات - حريق " وعمل غرف التفتيش اللازمة وعمل ميول "رامب" لذوى الاحتياجات الخاصة وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة وتركيب المظلات بالأرصفة وإعادة صب الدكه الخرسانية للأرصفة وعمل كراسى الموزيكو بها وإعادة تركيب البلدورات وتجديد مبنى المحطة وأعمال الكهرباء.

كما تم رفع جميع أعمدة الكهرباء وجميع التوصيلات القديمة بالمحطة، وعمل التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية الخاصة بالمحطة، وتم إنارة أرصفة المحطة لتركيب أعمدة إنارة بها، وكذلك تم تجهيز المحطة لخدمة الحجز الآلى بالمحطة، وتزويد المحطة بإذاعة داخلية، وكذلك تم تجهيز المحطة بأعمال الحماية المدنية "إطفاء حريق - إنذار"، وكذلك تم عمل استراحة خاصة بالسيدات، مشيرا إلى أن المحطات التى تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية هى "النخيلة - باقور ح المطيعة" بينما المحطات التى سبق تطويرها بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للتطوير شملت محطة منفلوط، كما أن هناك عددا آخر من المحطات بأسيوط تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الأولى وهى محطات "صدفا - أولاد إلياس - الحواتكة - بنى قره - شطب - منقباد – ديروط".

ويذكر أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ظهر اليوم، بعد انتهاء جولته التفقدية بمحافظة سوهاج.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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