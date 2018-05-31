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صور.. وزير الخارجية الأمريكى: زعيم كوريا الشمالية يستطيع اتخاذ قرارات جريئة

الخميس، 31 مايو 2018 08:56 م
صور.. وزير الخارجية الأمريكى: زعيم كوريا الشمالية يستطيع اتخاذ قرارات جريئة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
(أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليو الخميس، إن كوريا الشمالية لم تقرر بعد ما إذا كانت مستعدة للتخلى عن برنامجها النووي، لكن زعيمها كيم جونج أون قد يكون الرجل الذى يفعل ذلك.

وأضاف بعد محادثات فى نيويورك مع الذراع اليمنى لكيم: "سيتطلب الأمر قيادة جريئة من الزعيم كيم جونج أون إذا استطعنا اغتنام هذه الفرصة مرة واحدة فى العمر لتغيير المسار بالنسبة للعالم".

وتابع: "الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن الزعيم كيم هو من القادة الذين يمكنهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وفى الأسابيع والأشهر المقبلة، ستكون أمامنا الفرصة لاختبار ما إذا كانت الحال كذلك أم لا".

ومضى يقول: "إننا نسير فى الاتجاه الصحيح" فى محادثات تمهيدية لعقد قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون".

وبعد اجتماعات فى نيويورك مع الذراع اليمنى لكيم، الجنرال كيم يونج شول، أكد بومبيو أنه لا يزال هناك "كثير من العمل".

وأضاف أن الجنرال شول سيتوجه إلى واشنطن الجمعة لتسليم رسالة من كيم إلى الرئيس الأمريكي.

كلمة وزير الخارجية الأمريكي
كلمة وزير الخارجية الأمريكي

 

مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا
مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا

 

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

 


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