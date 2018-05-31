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صور..زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسى فى بيونج يانج

الخميس، 31 مايو 2018 11:25 ص
صور..زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسى فى بيونج يانج لافروف يلتقى زعيم كوريا الشمالية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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استقبل كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن زيارة لافروف تهدف لإجراء محادثات مع عدد من المسئولين البارزين هناك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.

 وقال لافروف لكيم جونج أون "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعى سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، التى تديرها الدولة إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وصل إلى البلاد اليوم الخميس، بناء على دعوة من وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو.

من جهتها ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.

وصول سيرجى لافروف
وصول سيرجى لافروف

 

جانب من وصول لافروف
جانب من وصول لافروف

 

لافروف يلتقى زعيم كوريا الشمالية
لافروف يلتقى زعيم كوريا الشمالية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لافروف وكيم جونج أون
لافروف وكيم جونج أون

 

جانب من استقبال زعيم كوريا الشمالية للافروف
جانب من استقبال زعيم كوريا الشمالية للافروف

 

زعيم كوريا الشمالية وسيرجى لافروف
زعيم كوريا الشمالية وسيرجى لافروف

 

جانب من استقبال زعيم كوريا الشمالية لوزير خارجية روسيا
جانب من استقبال زعيم كوريا الشمالية لوزير خارجية روسيا

 

لافروف يضع أكليلا من الورد
لافروف يضع أكليلا من الورد

 

وصول لافروف إلى كوريا الشمالية
وصول لافروف إلى كوريا الشمالية

 

باقة من الورود
باقة من الورود

 


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