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صور..المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا يتظاهرون تأييدا له بـ"قذائف هاون"

الخميس، 31 مايو 2018 06:07 ص
صور..المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا يتظاهرون تأييدا له بـ"قذائف هاون" مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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خرج المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان، فى تظاهرات فى العاصمة ماناجوا رافعين قذائف هاون محلية الصنع فى الشوارع، تأييدا له و إجراءاته الإصلاحية ورفضا لكل أشكال العنف فى البلاد.

كما حمل المتظاهرون لافتات تؤيد الرئيس فى إجراءاته الإصلاحية، رافضين كل أشكال العنف فى البلاد، وشهدت نيكاراجوا، اشتباكات عنيفة الشهر الماضي، وصلت إلى حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى أودت بحياة 43 شخصا وأدت إلى إصابة العشرات احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد.

أحد مؤيدى الرئيس يطلق قذيفة هاون
أحد مؤيدى الرئيس يطلق قذيفة هاون

 

إطلاق قذيفة فى الهواء خلال مظاهرة تأييد للرئيس
إطلاق قذيفة فى الهواء خلال مظاهرة تأييد للرئيس

 

رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان
رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان

 

قذيفة هاون محلية الصنع
قذيفة هاون محلية الصنع

 

مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا
مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا

 

مظاهرات تأييد للرئيس دانيال أورتيجان
مظاهرات تأييد للرئيس دانيال أورتيجان

 

مظاهرات مؤيدة لرئيس نيكاراجوا
مظاهرات مؤيدة لرئيس نيكاراجوا

 

مظاهرات مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان
مظاهرات مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان

 

مؤيدو الرئيس
مؤيدو الرئيس

 

مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان
مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان

 


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