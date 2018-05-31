صور..المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا يتظاهرون تأييدا له بـ"قذائف هاون"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرج المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان، فى تظاهرات فى العاصمة ماناجوا رافعين قذائف هاون محلية الصنع فى الشوارع، تأييدا له و إجراءاته الإصلاحية ورفضا لكل أشكال العنف فى البلاد.

كما حمل المتظاهرون لافتات تؤيد الرئيس فى إجراءاته الإصلاحية، رافضين كل أشكال العنف فى البلاد، وشهدت نيكاراجوا، اشتباكات عنيفة الشهر الماضي، وصلت إلى حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى أودت بحياة 43 شخصا وأدت إلى إصابة العشرات احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد.



أحد مؤيدى الرئيس يطلق قذيفة هاون



إطلاق قذيفة فى الهواء خلال مظاهرة تأييد للرئيس



رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان



قذيفة هاون محلية الصنع



مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا



مظاهرات تأييد للرئيس دانيال أورتيجان



مظاهرات مؤيدة لرئيس نيكاراجوا



مظاهرات مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان



مؤيدو الرئيس