صور..البنتاجون: تغير اسم قواتنا بالمحيط الهادى لتصبح "للهند والمحيط الهادى"

بيرل هاربر (أ ف ب)

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تغيير اسم قيادتها العسكرية لمنطقة المحيط الهادىء لتأخذ فى الاعتبار الاهمية الاستراتيجية المتزايدة للهند فى المنطقة، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكية جيمس ماتيس الاربعاء.

وقال ماتيس فى قاعدة بيرل هاربر فى هاواى "اعترافا بالارتباط المتنامى بين المحيطين الهادىء والهندي، نغير اليوم اسم القيادة الأمريكية للمحيط الهادىء ليصبح القيادة الأمريكية لمنطقة الهند والمحيط الهادىء".

واضاف وزير الدفاع الاميركى الذى كان يحضر مراسم انتقال للسطة على رأس هذه القيادة "منذ عقود، تكيفت هذه القيادة مرات عدة مع الظروف واليوم نواصل هذا المسار".

وتسلم الادميرال فيليب ديفيدسون بذلك رسميا مهامه على رأس القيادة الأمريكية لمنطقة الهند والمحيط الهادىء، خلفا للادميرال هارى هاريس الذى تقاعد من القوات المسلحة واصبح سفيرا للولايات المتحدة فى سيول، وسيبقى تغيير الاسم رمزيا الى حد كبير لان المنطقة التى تغطيها مسؤولية هذه القيادة لم تتغير، الا ان هذه الخطوة تعكس رغبة واشنطن فى الاعتماد اكثر فاكثر على الهند للحد من تزايد نفوذ الصين فى هذه المنطقة.



الجنود فى قاعدة بيرل هاربر فى هاواى