video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الأمين العام للامم المتحدة يختتم زيارته إلى مالى

الخميس، 31 مايو 2018 07:52 ص
صور.. الأمين العام للامم المتحدة يختتم زيارته إلى مالى انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة
باماكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

اختتم الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس، الاربعاء، زيارة استمرت يومين إلى مالى دعا خلالها إلى تقديم المزيد من الدعم للقوة المشتركة التى شكلتها مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل من اجل مكافحة الجهاديين.

وقال جوتيريس فى مؤتمر صحفى مساء الاربعاء فى باماكو، التى عاد اليها على اثر جولة فى وسط البلاد ان "زيارتى تسمح لى بالخروج من مالى وانا مرتاح البال".

واضاف جوتيريس الذى يتحدث قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 29 يوليو "يجب ان تشهد مالى انتخابات حرة وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات المالية على تأمين حسن سير الانتخابات وان كنت ادرك ان الصعوبات هائلة".

وكان جوتيريس اوضح انه اختار مالى ليحيى اليوم الدولى لجنود حفظ السلام (القبعات الزرق) فى 29 مايو، مع "الرجال والنساء الشجعان الذى يخدمون فى بعثتنا فى مالي".

ونشرت "بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار فى مالي" (مينوسما) التى تضم 12 الفا و500 عسكرى وشرطى فى 2013. وقد خسرت اكثر من 160 من جنودها بينهم 104 فى هجمات، اى نحو نصف جنود الامم المتحدة اذلين قتلوا فى هذه الفترة فى العالم.

الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس
الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس

 

انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة
انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل اختارت تكميم الأفواه واستخدام الإرهاب

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية تتغلب على الانقسامات الطائفية

الامين العام للامم المتحدة

مالى

أخبار مالى

الأمم المتحدة




لا تفوتك
"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة