صور.. الأمين العام للامم المتحدة يختتم زيارته إلى مالى

باماكو (أ ف ب)

اختتم الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس، الاربعاء، زيارة استمرت يومين إلى مالى دعا خلالها إلى تقديم المزيد من الدعم للقوة المشتركة التى شكلتها مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل من اجل مكافحة الجهاديين.

وقال جوتيريس فى مؤتمر صحفى مساء الاربعاء فى باماكو، التى عاد اليها على اثر جولة فى وسط البلاد ان "زيارتى تسمح لى بالخروج من مالى وانا مرتاح البال".

واضاف جوتيريس الذى يتحدث قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 29 يوليو "يجب ان تشهد مالى انتخابات حرة وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات المالية على تأمين حسن سير الانتخابات وان كنت ادرك ان الصعوبات هائلة".

وكان جوتيريس اوضح انه اختار مالى ليحيى اليوم الدولى لجنود حفظ السلام (القبعات الزرق) فى 29 مايو، مع "الرجال والنساء الشجعان الذى يخدمون فى بعثتنا فى مالي".

ونشرت "بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار فى مالي" (مينوسما) التى تضم 12 الفا و500 عسكرى وشرطى فى 2013. وقد خسرت اكثر من 160 من جنودها بينهم 104 فى هجمات، اى نحو نصف جنود الامم المتحدة اذلين قتلوا فى هذه الفترة فى العالم.



الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس