"سانا": مسلحو "جبهة النصرة" يعتدون بالقذائف على عدد من القرى فى القنيطرة

دمشق (أ ش أ)

واصل مسلحو تنظيم جبهة النصرة، اليوم الخميس، اعتداءاتهم بالقذائف والأسلحة الرشاشة على المدنيين فى عدد من قرى وبلدات محافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين يتحصنون فى قرية مسحرة استهدفوا قرية جبا فى الريف الشرقى بعدد من القذائف الصاروخية والهاون سقطت فى الأراضى الزراعية المحيطة بالقرية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات واقتصار الأضرار على المزروعات.

وأوضحت (سانا) أن وحدة من الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف، ودكت بسلاح المدفعية محاور تحرك الإرهابيين على محور الثمانية العربية - الحميدية إلى الغرب من مدينة البعث ما أدى إلى تدمير نقاط محصنة لهم.

وفى السياق ذاته، نشب اقتتال بين التنظيمات الإرهابية نتيجة خلافات على مصادر التمويل والمشغلين الخارجيين أدت إلى سقوط أكثر من 4 قتلى وعدد من المصابين فى صفوف الإرهابيين، نتيجة تفجير داخل أحد تجمعات الإرهابيين فى بريقة.