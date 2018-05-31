رئيس جامعة حلوان: انتهاء امتحانات نهاية العام بالكليات كثيفة العدد

وائل ربيعى

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الكيات ذات الكثافة العددية العالية بالجامعة تنتهى أعمال امتحانات نهاية العام بها مع نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن نتائج الامتحانات ستبدأ فى الظهور تباعًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "نجم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كيات الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية انتهت بالفعل أعمال الامتحانات بها مع نهاية الأسبوع الجارى، موضحا أن الامتحانات مستمرة بالكليات العملية لتنتهى قبل إجازة عيد الفطر المبارك.