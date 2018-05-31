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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد

الخميس، 31 مايو 2018 02:16 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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فى إطار التكامل بين مؤسسات الأزهر، تحت قيادة وتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم بجولة تفقدية بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد.

 

شملت الجولة التفقدية لجان معهد الزهور النموذجى للطلاب ولجان معهد فتيات بورسعيد، حيث اطمأن فضيلته على الطلاب والطالبات، وانتظام سير أداء الامتحان داخل اللجان والتى تضم ٦ لجان للطلاب علمى و٨ لجان طالبات علمي.

 

وشدد رئيس جامعة الأزهر - خلال جولته - على الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لعملية الامتحان والتى تم تعميمها سابقا على جميع معاهد الجمهورية، كما أكد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب والطالبات لمساعدتهم على أداء الامتحان على أكمل وجه، موجها المشرفين والمراقبين بمراعاة معاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة وبذل كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة خلال تأدية الامتحان، منبها بضرورة محاربة ظاهرة الغش والتصدى لكافة طرقه وأساليبه، ومنعه منعاً باتاً، حتى يأخذ كل طالب حقه.

 

وأشاد فضيلته بدور رجال الأمن فى تأمين اللجان، مؤكدا أن الامتحانات تسير بجميع اللجان بشكل سلس وفى هدوء.

 

رافق فضيلته خلال الجولة بمعهد الزهور الشيخ إبراهيم فايد، رئيس اللجنة، والشيخ عبدة محمد ضيف، نائب رئيس اللجنة. كما رافق فضيلته خلال تفقده لمعهد فتيات بورسعيد الشيخ محمد على المصرى، رئيس اللجنة.

 

جدير بالذكر أن اليوم يضم لجان القسم العلمى حيث يؤدى الطلاب والطالبات امتحان مادة الفيزياء .

 


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الازهر

الإمام الأكبر

شيخ الأزهر

محمد المحرصاوي

رئيس جامعة الأزهر

الثانوية الأزهرية

بورسعيد




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