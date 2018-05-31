خبراء عسكريون: تحرير الحديدة سيكتب نهاية الحوثيين فى اليمن

صنعاء (أ ش أ)

أكد عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين، اليوم الخميس، أن تحرير ميناء الحديدة سيمثل ضربة قوية، بل نهاية حتمية لميليشيات الحوثى.

ونقلت قناة "العربية" عن الخبراء قولهم إنه لم يعد يفصل قوات الشرعية اليمنية سوى أقل من 15 كم عن مدينة الحديدة، عقب السيطرة على مديرية الدريهمي، وسط تهاوى للميليشات، فى معركة يصفها الخبراء بكسر العظام للحوثين.

وأشار الخبراء إلى أن المعطيات الميدانية تؤكد أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بات محسوما وفقا للمعايير العسكرية، بعد الانتصارات الساحقة لقوات الشرعية بإسناد من التحالف.