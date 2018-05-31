video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خبراء عسكريون: تحرير الحديدة سيكتب نهاية الحوثيين فى اليمن

الخميس، 31 مايو 2018 05:25 م
خبراء عسكريون: تحرير الحديدة سيكتب نهاية الحوثيين فى اليمن الحوثيين
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين، اليوم الخميس، أن تحرير ميناء الحديدة سيمثل ضربة قوية، بل نهاية حتمية لميليشيات الحوثى.

ونقلت قناة "العربية" عن الخبراء قولهم إنه لم يعد يفصل قوات الشرعية اليمنية سوى أقل من 15 كم عن مدينة الحديدة، عقب السيطرة على مديرية الدريهمي، وسط تهاوى للميليشات، فى معركة يصفها الخبراء بكسر العظام للحوثين.

وأشار الخبراء إلى أن المعطيات الميدانية تؤكد أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بات محسوما وفقا للمعايير العسكرية، بعد الانتصارات الساحقة لقوات الشرعية بإسناد من التحالف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يستهدف تعزيزات للحوثيين بالقرب من محافظة الحديدة

القوات اليمنية تعثر على صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بمديرية الدريهمى

اليمن

اخبار اليمن

الحديده

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة