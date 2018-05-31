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حماس تشيد بموقفى روسيا والكويت فى مجلس الأمن من الأوضاع بقطاع غزة

الخميس، 31 مايو 2018 12:42 م
حماس تشيد بموقفى روسيا والكويت فى مجلس الأمن من الأوضاع بقطاع غزة مجلس الأمن الدولى
وكالات الأنباء
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أشادت حركة "حماس" بموقفى الكويت وروسيا فى مواجهة الانحياز الأمريكى لإسرائيل، من خلال إفشال قرار تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، لإدانة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وثمنت "حماس" فى بيان، اليوم الخميس، موقف الكويت فى إفشال إصدار مشروع القرار، الذى تقدمت به الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن.

وقالت الحركة إن "حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دوليا، والذى تحاول فيه إدارة ترامب  التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا فى غزة".

كما أشادت "بموقف روسيا وسائر المواقف الدولية التى وقفت إلى جانب الحق الفلسطينى فى مواجهة الانحياز الأمريكى والعدوان الإسرائيلى الظالم".

وطالبت الحركة فى بيانها كل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه واتخاذ  القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال.

وقد رفض مجلس الأمن الدولى تبنى مشروع بيان تقدمت به الولايات المتحدة لإدانة الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قطاع غزة بسبب معارضة روسيا والكويت.

 


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