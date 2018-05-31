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حريق فى عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تسيطر عليه

الخميس، 31 مايو 2018 12:12 م
حريق فى عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تسيطر عليه حريق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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اشتعلت النيران منذ قليل بأحد العقارات المهجورة والقديمة بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك، وارتفعت السنة اللهب لتلتهم الأخشاب وما تبقى من العقار المهجور، خاصة أن العقار يتوسط مجموعة عقارات مأهولة بالسكان.

 

وانتشرت سحابات الأدخنة بكثافة كبيرة، من العقار المشتعل وتسربت الأدخنة داخل الشقق والعقارت المأهولة بالسكان، الامر الذى بث الخوف والفزع فى نفوس الأسر المقيمة بالغقارات المحيطة بمحل واقعة الحريق.

 

وانتقلت رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة وجارى محاولة السيطرة على الحريق وسط حالات اختناق بعض المواطنين نتيجة سحابات الأدخنة .


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