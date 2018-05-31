جنوب السودان يطالب مجلس الأمن بدعم السلام والضغط على المعارضة

جوبا (أ ش أ)

طالبت حكومة جنوب السودان مجلس الأمن بدعم السلام والضغط على قوى المعارضة للانصياع للحوار والتفاوض.

وقال سبت مابكوك وزير الرعاية الريفية بولاية غرب البحيرات بحكومة جنوب السودان - فى اتصال هاتفى لراديو "سوا الأمريكى اليوم الخميس، " إن العقوبات ليس هى الحل، لذلك نحث مجلس الأمن بإعادة النظر فى تلك العقوبات ودعم السلام

وأشار إلى أن تلك العقوبات غير مجدية وغير مفيدة لذلك يجب على مجلس الأمن دعم عملية السلام بجنوب السودان ، والضغط على قوى المعارضة للانصياع فى دخول العملية السلمية.

يشار إلى أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وصل إلى أديس ابابا أمس .. ومن المتوقع أن يجرى اليوم مشاورات مع رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد ، إضافة إلى مسئولين من الاتحاد الأفريقى.

وكانت الولايات المتحدة طلبت - فى وقت سابق - مجلس الأمن الدولى بإضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم فى تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات، وفق مسودة مشروع قرار .

وفى حال تم تبنى القرار فى جلسة مقررة اليوم لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دولى اضافة إلى تجميد ممتلكاتهم.