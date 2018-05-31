تنمية التجارة الداخلية: إنشاء منطقة لوجستية باستثمارات 2 مليار جنيه بالسويس

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

وقع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، لإنشاء مناطق لوجستية، وفقا لاحتياجات المحافظة، بهدف ضبط منظومة التجارة الداخلية وخفض الأسعار للمواطنين خاصة محدودى الدخل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل محدودى الدخل وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

وقال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 30 فدانًا تقدر استثماراتها بقيمة 2 مليار جنيه، وتوفر من 10 آلاف إلى 15 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 40 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل غبر مباشرة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يتولى مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول.

وأوضح عشماوى، أن أهداف الجهاز هو تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، وأن الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وتوفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى لافتا إلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات أمنة من السلع الغذائية، كما أن الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار وتقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن المنطقة اللوجيستية هى فى منطقة واعدة تقع فى منتصف خمس موانئ رئيسية داخل مصر والطريق الدائرى الذى يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وجبل عتاقة قائلا: "لدى ثقة أنه بنفس السرعة التى تم تنفيذ فيها دراسة البروتوكول سيتم انشاء المنطقة للعمل على خلق فرص عمل حقيقية مستدامة لأبناء المحافظة".