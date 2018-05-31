تنفيذ 872 حكما وضبط 98 هاربا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 872 حكمًا متنوعًا منها 675 حكمًا جزئيا و28 حكما مستأنفا و144 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و34 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 8950 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 98 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.