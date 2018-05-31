تعرف على فروق الأسعار المحملة على خزينة الدولة نتيجة دعم المحروقات

تتحمل الدولة فروق أسعار استيراد المحروقات لضمان وصولها للمواطنين، حيث يصل سعر استيراد الدولة لأسطوانة البوتاجاز 175 جنيه ويتم بيعها للمستهلك بـ30 جنيها، وبفرق 145 جنيها تتحملهم الدولة.

ويصل سعر الاستيراد لبنزين 92 بمبلغ 10.8 جنيه للتر ويتم بيعه بـ5 جنيهات وتتحمل الدولة فرق سعر به 5.8 جنيه للتر، وبنزين 80 يتم استيراده بـ9.7 جنيه للتر ويتم بيعه بـ3.65 أى أن الدولة تتحمل فرق سعر له يصل لـ6.05 جنيها للتر، وسعر استيراد السولار يصل لـ11 جنيها ويتم بيعه بـ3.65 جنيه للتر.