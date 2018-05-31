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تجديد حبس "مستريح مصر الجديدة" 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 80 مليون جنيه

الخميس، 31 مايو 2018 12:33 م
تجديد حبس "مستريح مصر الجديدة" 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 80 مليون جنيه أموال - أرشيفية
كتب كريم صبحى - عامر مصطفى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس مستريح مصر الجديدة "شريف. ن" 15 يوما، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 80 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على مستريح جديد بمنطقة مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين فى مبالغ وصلت إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال في بيع وشراء السيارات.

وتحقق النيابة فى أكثر من 25 بلاغًا تتهم صاحب معرض سيارات بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

 

 


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