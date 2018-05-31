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الخميس، 31 مايو 2018 05:44 م
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لاستكمال رمافعة الدفاع..

تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ4 يونيو

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 م
تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ4 يونيو بديع
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، إلى 4 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.


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