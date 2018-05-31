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الخميس، 31 مايو 2018 03:18 م
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تأجيل عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات بشأن أدلة جريمة الزنا

الخميس، 31 مايو 2018 03:06 م
تأجيل عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات بشأن أدلة جريمة الزنا المحكمة الدستورية العليا - أرشيف
كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة، لجلسة 8 يوليو المقبل لضم مفردات الدعوى الموضوعية.

 

وكان بطرس نعيم بولس قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".


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