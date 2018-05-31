تأجيل دعوى تطالب بعدم دستورية قانون العمد والمشايخ لجلسة 10 يونيو

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، لجلسة 10 يونيو، للاطلاع وتقديم المذكرات، تمهيدا لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.

كان عبد المرضى على محمد أقام دعواه رقم 147 لسنة 39 ق، والتى طالبت بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بين ذلك وذاك.

ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصل على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.