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الخميس، 31 مايو 2018 01:01 م
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بكين: الاتهامات الأمريكية بشأن عسكرة بحر الصين الجنوبى "سخيفة"

الخميس، 31 مايو 2018 11:52 ص
بكين: الاتهامات الأمريكية بشأن عسكرة بحر الصين الجنوبى "سخيفة" وزير الخارجية الصينى
رويترز
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قالت الصين، اليوم الخميس، إن اتهامات الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على عسكرة بحر الصين الجنوبى "سخيفة" وذلك بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إن واشنطن ستواصل مواجهة تحركات بكين فى الممر المائى المتنازع عليه.

وقال ماتيس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتصدى لما ترى أنه عسكرة الصين لجزر فى بحر الصين الجنوبى رغم إدانة بكين لعملية أمريكية فى المنطقة خلال مطلع الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج خلال إفادة صحفية "الوجود العسكرى الأمريكى فى بحر الصين الجنوبى أكبر من الوجود الصينى والدول الأخرى التى تطل على البحار مجتمعة".

وتساءلت إن كانت عمليات "حرية الملاحة" للبحرية الأمريكية تهدف حقا للحفاظ على حق السفن فى الإبحار عبر المنطقة أم مجرد محاولة للحفاظ على الهيمنة.

وأضافت "يبدو هذا الموقف شبيها بلص يصرخ 'أمسكوا باللص' للتغطية على أخطائه".

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز، وهى صحيفة شعبية تدعمها الدولة لكنها لا تعكس السياسة الرسمية، فى افتتاحية اليوم الخميس إن على الصين أن تعد للرد بقوة على أى تدخل "شديد" من الولايات المتحدة فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت الصحيفة "بعيدا عن نشر أسلحة دفاعية على جزر سبراتلى على الصين أن تبنى نظام ردع قويا بما فى ذلك قاعدة جوية وقوة بحرية متحركة وقاعدة".

 

 


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