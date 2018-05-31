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الخميس، 31 مايو 2018 05:43 م
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بتر ساق طالب سقط أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

الخميس، 31 مايو 2018 05:08 م
بتر ساق طالب سقط أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ قطار - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصيب طالب ببتر فى الساق الأيمن ونزيف حاد بالمخ والبطن والصدر، لسقوطه تحت عجلات القطار بكفر الشيخ، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، إخطاراً بسقوط  السيد عبد المنصف راضى، 18 سنة طالب، أسفل عجلات القطار، مما أدى لإصابته في يده اليمنى وجرح بالجبهة ونزيف بالمخ والبطن، ونقلت سياراة الإسعاف المصاب لمستشفى كفر الشيخ العام  لإسعافه، ولم تفلح محاولات الأطباء، مما اضطرهم لإجراء جراحة عاجلة له وبتر ساقه اليمنى، وتم وضعه فى غرفة العناية ، تحرر المحضر الازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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