الولايات المتحدة تتجنب التنديد بإسرائيل بعد المصادقة على بناء وحدات إستيطانية

غزة (أ ش أ)

تجنبت الولايات المتحدة إدانة إسرائيل، بعد مصادقة الأخيرة على بناء 2000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، وقالت بدلا من ذلك إنها "ترحب" بالتزام إسرائيل بأخذ المخاوف الأمريكية بشأن سياستها الاستيطانية بعين الاعتبار.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "لقد وضحت الحكومة الإسرائيلية أنها ماضية قدما، وبشأن نيتها فى تبنى سياسة متعلقة بالنشاط الاستيطانى تأخذ مخاوف الرئيس بعين الاعتبار. ترحب الولايات المتحدة بذلك".

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته: "لقد كان الرئيس الأمريكى واضحا بشأن موقفه حول أنشطة استيطانية جديدة، ونحن نشجع جميع الأطراف على الاستمرار فى العمل نحو السلام".

وتغير موقف البيت الأبيض بشأن المستوطنات بصورة كبيرة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما فى بداية عام 2017، حيث اتخذ خليفته ترامب نهجا أكثر تسامحا.

وكان ترامب أعرب عن رأيه فى المستوطنات فى عدة مناسبات، واصفا إياها بـ "غير المفيدة"، وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "كبح المستوطنات"، إلا أن البيت الأبيض تجنب أيضا انتقاد أى خطة من خطط البناء التى تمت المصادقة عليها خلال أول عام ونصف لترامب فى البيت الأبيض.

وفى مارس 2017، كشف نتنياهو عن سياسة جديدة فيما يتعلق بالمستوطنات، معلنا أن حكومته تحترم مخاوف ترامب بشأن البناء غير المقيد.

وقال مسؤولون من مكتب نتنياهو فى ذلك الوقت إن النهج الجديد يشمل فرض قيود ذاتية "للحد بشكل كبير من توسع المستوطنات خارج نطاق المستوطنات القائمة".