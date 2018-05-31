video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: أوكرانيا ما زالت خطرا على الصحفيين

الخميس، 31 مايو 2018 06:48 م
الكرملين: أوكرانيا ما زالت خطرا على الصحفيين المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمترى بيسكوف أن مسرحية المقتل الوهمى للصحفى الروسى أركادى بابتشينكو، لا تغير من نظرة روسيا لأوكرانيا كمكان خطر على الصحفيين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، عن بيسكوف قوله "نشكر الله على أن الرجل على قيد الحياة، لكن ذلك لا يغير من نظرتنا لأوكرانيا كدولة خطرة على الصحفيين". وتابع: "أقل ما يمكن قوله أنها واقعة غريبة، ولا أعرف ما إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة فى هذه الواقعة تحديدا".

وكان مدير جهاز الأمن الأوكرانى فاسيلى جريتساك، أعلن أمس، أن عناصره تمكنوا من إحباط محاولة اغتيال بابتشينكو، وتم احتجاز مدبر الجريمة ويجرى التحقيق معه، واتهم مدير جهاز الأمن الأوكرانى روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل الصحفي، مؤكدا أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه فإن اغتيال بابتشينكو كان بطلب من الاستخبارات الروسية.

وجاء إعلانه بعد أن كانت السلطات الأوكرانية أعلنت اغتيال الصحفى الروسى المعارض بالرصاص ليل الثلاثاء الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: من المبكر الحديث عن دراسة عقد لقاء بين بوتين وكيم

الكرملين: "تمثيلية" مقتل الصحفى الروسى فى كييف غريبة

الكرملين يعلن عن اجتماع بين بوتين وولى عهد أبوظبى غدا

الكرملين

اوكرانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة