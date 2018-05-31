الكرملين: أوكرانيا ما زالت خطرا على الصحفيين

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمترى بيسكوف أن مسرحية المقتل الوهمى للصحفى الروسى أركادى بابتشينكو، لا تغير من نظرة روسيا لأوكرانيا كمكان خطر على الصحفيين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، عن بيسكوف قوله "نشكر الله على أن الرجل على قيد الحياة، لكن ذلك لا يغير من نظرتنا لأوكرانيا كدولة خطرة على الصحفيين". وتابع: "أقل ما يمكن قوله أنها واقعة غريبة، ولا أعرف ما إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة فى هذه الواقعة تحديدا".

وكان مدير جهاز الأمن الأوكرانى فاسيلى جريتساك، أعلن أمس، أن عناصره تمكنوا من إحباط محاولة اغتيال بابتشينكو، وتم احتجاز مدبر الجريمة ويجرى التحقيق معه، واتهم مدير جهاز الأمن الأوكرانى روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل الصحفي، مؤكدا أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه فإن اغتيال بابتشينكو كان بطلب من الاستخبارات الروسية.

وجاء إعلانه بعد أن كانت السلطات الأوكرانية أعلنت اغتيال الصحفى الروسى المعارض بالرصاص ليل الثلاثاء الماضى.