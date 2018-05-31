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القوات اليمنية تعثر على صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بمديرية الدريهمى

الخميس، 31 مايو 2018 07:25 ص
القوات اليمنية تعثر على صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بمديرية الدريهمى عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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عثرت قوات الشرعية اليمنية، الأربعاء،  على صواريخ باليستية وأخرى مضادة للسفن تركتها ميليشيات الحوثى قبل فرارها من مواقعها بمديرية الدريهمى الساحلية المتاخمة لمدينة الحديدة غرب البلاد.

وقالت القوات الشرعية - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الصواريخ المضادة للسفن كانت الميليشيات الحوثية تعتزم استخدمها ضمن مخططها وتهديداتها المتكررة لاستهداف الملاحة الدولية، وتركتها قبل فرارها من مواقعها فى مديرية (الدريهمي) على وقع الهجوم الواسع الذى تم بإسناد من التحالف العربى المشترك.

من جانبه، قال مصدر عسكرى يمنى أنه تم العثور - أيضا - على صاروخين باليستيين تركتهما ميليشيات الحوثى بالمديرية، موضحا أن ميليشيات الحوثى كانت تستخدم مديرية (الدريهمي) كنقطة انطلاق لشن هجمات صاروخية ضد الملاحة البحرية الدولية فى البحر الأحمر وأيضا لاستهداف المدنيين فى المخا والخوخة.

 


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صواريخ مضادة للسفن

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