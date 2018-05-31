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الخميس، 31 مايو 2018 01:11 م
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عن طريق "الضبطية القضائية"..

القناة لتوزيع الكهرباء: تحصيل 24 مليون جنيه قيمة محاضر سرقات التيار

الخميس، 31 مايو 2018 12:43 م
القناة لتوزيع الكهرباء: تحصيل 24 مليون جنيه قيمة محاضر سرقات التيار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة ما تم تنفيذه فى خطط التطوير فى بالشركة.
 
و أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى بيان للوزارة، أنه حول الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أنه تم إحلال وتجديد (8) موزعات، (375) محولات + أكشاك بالمحولات،
 
وحول شبكة الجهد المتوسط تم تنفيذ عدد(2477) عامود، (290) كم موصلات، و(535) كم كابلات، (342) سكاكين،
 
وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (7663) عامود، (3084) كم موصلات، (117) كم كابلات، و(139) لوحة جهد منخفض، و(99) صناديق توزيع .
 
و أضاف السيد، أنه حول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، تم الانتهاء من تحويل 142 عملية بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69781 متر، و بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة حوالى 90 % .
 
و استعرض السيد، نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 15/5/2018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغت حوالى 15435 محضر، وبلغ إجمالى ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالى 24، 5 مليون جنيه .
 
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال الإجتماع على توفير العدادات بكل الشركات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .
 
وشدد الوزير، على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ، مشددا على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.
 
و طالب الوزير، بضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.
 
الجدير بالذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء يمتد نطاق عملها إلى عدد من المحافظات والمناطق الهامة وعلى رأسها سيناء الحبيبة وتتضمن محافظات الشرقية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان.

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