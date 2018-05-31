القبض على عاطل بحوزته حشيش وهيروين وفودو بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مكافحة المخدرات القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، وحيازته كمية من مخدر الحشيش والفودو والأقراص المخدرة والهيروين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد اتجار "سراج الدين.م" سابق اتهامه فى 5 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة بالهرم.

وبإعداد كمين له تم ضطبه أثناء استقلاله سيارته، وبحوزته 60 جرام هيروين، و65 جرام من مخدر الفودو، بالإضافة إلى 100 جرام من مخدر الحشيش، و45 قرص مخدر، و35 طلقة، وسلاح ابيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحر رمحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.