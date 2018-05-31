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الخميس، 31 مايو 2018 03:20 م
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العثور على 3 سيارات ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

الخميس، 31 مايو 2018 03:18 م
العثور على 3 سيارات ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدوائر مركزى التل الكبير وأبو صوير وقسم ثان وثالث الإسماعيلية على 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء مرور ضباط إدارة البحث الجنائى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، تم العثور على السيارة رقم (154743) ملاكى بورسعيد، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3347 لسنة 2018 جنح ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "شادى.ح.م" 35 عاما محامى، مقيم بورفؤاد محافظة بورسعيد.
 
كما تم العثور على السيارة رقم (أ ه س 928) ملاكى القاهرة، متروكة بدائرة مركز التل الكبير، وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3362 لسنة 2018 جنح مركز التل الكبير، عن بلاغ "أحمد .م.ت" 31 عاما، ليسانس آداب مقيم الزيتون القاهرة.
 
وعثر ضباط مباحث مركز أبوصوير أثناء تفقدهم الحالة الأمنية على السيارة رقم ( ف ط ع 537)، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8467 لسنة 2017 جنح قسم ثان العاشر من رمضان عن بلاغ "أحمد.خ.م"32 عاما مقيم الخليفة القاهرة.
 
كما عثر ضباط مباحث قسم ثانى الإسماعيلية على الدراجة البخارية رقم ( ط ص م 6462) الإسماعيلية متروكة بدائرة القسم، وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر 11109 لسنة 2016 جنح قسم ثان الإسماعيلية عن بلاغ "محمد.س.م" 24 عاما طالب، ومقيم دائرة القسم.
 
تم التحفظ على السيارات والدراجة البخارية، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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