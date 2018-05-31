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الصحة: إيقاف مدير مستشفى سوهاج ومسئولى الصيانة فى واقعة سقوط الأسانسير

الخميس، 31 مايو 2018 02:37 ص
الصحة: إيقاف مدير مستشفى سوهاج ومسئولى الصيانة فى واقعة سقوط الأسانسير وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إيقاف مدير مستشفي سوهاج العام ومسؤولي صيانة الأسانسير عن العمل وإحالتهم للتحقيق العاجل، على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه بإحدى الأسانسيرات.
 
وشكل وزير الصحة والسكان، على الفور لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص الأسانسيرات بمستشفي سوهاج العام، حيث انتقلت اللجنة لمقر المستشفى ، وترفع تقريرها اليوم الخميس للوزير.
 
وأكد وزير الصحة والسكان، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، مشددا على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المقصرين.
 
 
الجدير بالذكر أن المتوفى يبلغ من العمر 32 عاما، كان فى زيارة لإبنه المحتجز بالمستشفى بقسم العظام.
 
 

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