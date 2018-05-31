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الشيخ أحمد لاشين لـ"اليوم السابع": "أنا بلبنان وأتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك"

الخميس، 31 مايو 2018 11:36 م
الشيخ أحمد لاشين لـ"اليوم السابع": "أنا بلبنان وأتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك" قرأة -أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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أكد القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، عضو نقابة القراء، أنه لم يسافر إيران ولم يقرأ فى مسابقة الخومنى، حيث يوجد حاليا بفندق الساحة ببيروت للتلاوة فى حفلات سنية ببيروت.

 

وأضاف لاشين لـ"اليوم السابع"، أنه يحترم القران الذى يحفظه ويحترم الدولة ومؤسساتها ونقابة القراء ووزارة الأوقاف ولن يقوم بأى مخالفات حيث توجه إلى الجهات المعنية قبل سفره وأتم إجراءات السفر وتوجه إلى لبنان منذ منتصف شعبان الماضى وحتى الآن.

 

وقال لاشين إنه حاول الرجوع إلى مصر فور تطور الأمور لكنه لم يستطيع لارتباطه رسميا فى لبنان، مؤكدا أنه سوف يتوجه إلى نقابة القراء فور عودته لبيان صحة سفره وتقديم الأوراق التى تثبت أنه لم يتجاوز لبنان.

 

ولفت لاشين إلى أن مسابقة إيران تجرى لمن هم فى سن الثلاثين وهو قد تخطى هذه السن، مشددا على أنه من حقه ومن حق مستمعيه أن يعرفوا الحقيقة لتبرئة ساحته لافتا إلى أنه يجب على من يطلق شائعة أن يثبتها أولا متحديا أن يثبت أحد أنه سافر لإيران.

 


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احمد لاشين

السفر لايران

مسابقة ايران




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