الشرطة التركية تؤسس وحدة خاصة لمراقبة مواقع التواصل لعدم إهانة أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن تأسيس الشرطة التركية وحدة خاصة تتبع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مهمتها رصد الإهانات الموجهة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وستتولى الفرقة رصد الأشخاص الذين يوجهون إهانات إلى أردوغان، وملاحقة من يروجون لحزب العمال الكردستانى المحظور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وسيقوم الفريق الذى سيفحص مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة كل تغريدة وكل مشاركة على موقعى فيسبوك وتويتر وغيرهم ورصد ما تعتبره ترويجا لتنظيمات إرهابية أو إهانة لأردوغان.

وسيفحص فريق الوحدة 30 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى يوميًا بمساعدة برنامج تم تطويره خصيصًا لهم، حيث سيتولى الفريق فحص منشورات الأشخاص الذين يشتبه فى ارتكابهم جرمًا منذ يوم تأسيس حساباتهم وحتى اليوم على ألا يقتصر عمل الفريق على مواقع التواصل الاجتماعى فقط ويمتد ليشمل مراقبة 150 موقعًا إلكترونيًا يوميًا.

وبحسب فرقة التدخل الافتراضى التابعة لشرطة أضنة التركية، تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى فحص ألفين و341 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى ورصد ألف و331 عنصر جريمة، ونتيجة لأعمال الفحص بدأت السلطات تحقيقات بحق 530 شخصًا بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.