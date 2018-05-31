"الرقابة المالية" توقف الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية 30 يومًا

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بقبول تظلم الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، شكلاً ورفضه موضوعاً، لذا سيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم 31/05/2018 حتى يوم 29/06/2018.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا رقم (533) لسنة 2018، والمتضمن فى مادته الأولى على وقف شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 08/06/2017، 20/07/2017.