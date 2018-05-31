الذهب يصعد بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية

بنجالورو (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى فى 6 أشهر ونصف الشهر الذى سجله فى وقت سابق من الأسبوع الحالى وأضافت مخاوف بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة المزيد من الدعم للأسعار.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1305.87 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 0.7 % منذ بداية الشهر فيما قد يكون ثانى انخفاض شهرى له على التوالى.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 % إلى 1305.80 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.3 % إلى 93.873. وكان المؤشر قد لامس أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر عند 95.025 يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 16.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 912.40 دولار للأوقية.

ويتجه كلاهما صوب تحقيق ارتفاع شهرى بنسبة واحد بالمئة تقريبا فى أكبر زيادة منذ يناير. وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 987 دولارا للأوقية ويتجه صوب تحقيق أكبر زيادة شهرية له منذ ديسمبر، حيث ارتفع بأكثر من 2%.