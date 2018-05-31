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الداخلية تحبط تهريب 14 مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة داخل البلاد

الخميس، 31 مايو 2018 02:54 م
الداخلية تحبط تهريب 14 مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة داخل البلاد ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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فى ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى الألعاب النارية، نجحت مباحث شرطة ميناء دمياط البحرى فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى، اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة، لمالكها "محمد . ى . ب " باستيراد رسالة ألعاب أطفال داخل 2 حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء دمياط البحرى، وقيام أصحاب الشأن بتهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور دخولها البلاد بإخفائها ضمن مشمول الرسالة .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط 14,214,240 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "عصام . م . أ "مستخلص جمركى – ومقيم بدمياط، اعترف بصحة واقعة الضبط وقيامه بالاشتراك مع مالك الشركة المستوردة بمحاولة تهريب المضبوطات لداخل البلاد مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 


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