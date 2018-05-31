الحكومة الألمانية: أكثر من 1000 متطرف سافروا إلى سوريا والعراق

كتب: أحمد علوى

أعلنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء فى بيان لها أن ما يزيد على ألف متطرف سافروا إلى سوريا والعراق في الأعوام الماضية للانضمام لجماعات إرهابية هناك.

وجاء في بيان للحكومة الألمانية ترد فيه على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني، أن نحو 170 من معتنقى الفكر المتطرف والتكفيرى ومنحدرين من ألمانيا لقوا حتفهم في أعمال قتال أو في ظروف أخرى في سوريا أو العراق.

ولم يتضح من معلومات السلطات الألمانية عدد الأشخاص الذين انضموا من بين هؤلاء لتنظيم داعش ولجماعات أخرى بالتفصيل.

ولم يتوفر لأجهزة الأمن الألمانية في جميع الحالات التأكد من أن الأشخاص الذين تركوا ألمانيا وصلوا أيضا إلى وجهاتهم.

وكان تحليل أجرته أجهزة الأمن الألمانية في خريف 2016 أظهر أن 35% من الإسلاميين الذين غادروا ألمانيا لا يحملون سوى الجنسية الألمانية، و27% يحملون جنسية مزدوجة، وأن أكبر مجموعة من الأجانب غادرت ألمانيا إلى مناطق حرب، كانت من الأتراك.