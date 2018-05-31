video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة الألمانية: أكثر من 1000 متطرف سافروا إلى سوريا والعراق

الخميس، 31 مايو 2018 12:00 ص
الحكومة الألمانية: أكثر من 1000 متطرف سافروا إلى سوريا والعراق دواعش
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء فى بيان لها أن ما يزيد على ألف متطرف سافروا إلى سوريا والعراق في الأعوام الماضية للانضمام لجماعات إرهابية هناك.

وجاء في بيان للحكومة الألمانية ترد فيه على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني، أن نحو 170 من معتنقى الفكر المتطرف والتكفيرى ومنحدرين من ألمانيا لقوا حتفهم في أعمال قتال أو في ظروف أخرى في سوريا أو العراق.

ولم يتضح من معلومات السلطات الألمانية عدد الأشخاص الذين انضموا من بين هؤلاء لتنظيم داعش ولجماعات أخرى بالتفصيل.

ولم يتوفر لأجهزة الأمن الألمانية في جميع الحالات التأكد من أن الأشخاص الذين تركوا ألمانيا وصلوا أيضا إلى وجهاتهم.

وكان تحليل أجرته أجهزة الأمن الألمانية في خريف 2016 أظهر أن 35% من الإسلاميين الذين غادروا ألمانيا لا يحملون سوى الجنسية الألمانية، و27% يحملون جنسية مزدوجة، وأن أكبر مجموعة من الأجانب غادرت ألمانيا إلى مناطق حرب، كانت من الأتراك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإرهاب يمنع ألمانيا من إقامة معسكرات تدريبية فى تركيا

حملة تفتيش أمنية ضد متشددين يشتبه فى تورطهم بالإرهاب فى ألمانيا

المانيا

الارهاب فى المانيا

داعش

المقاتلين الاجانب

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة