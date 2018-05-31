الحشد الشعبى والشرطة الاتحادية بالعراق يبدآن بعملية استباقية فى النجف

بغداد (أ ش أ)

أفاد إعلام الحشد الشعبى العراقى بأن قوات الحشد والشرطة الاتحادية شرعتا اليوم الخميس، بعملية استباقية فى محور بادية النجف ابتداء من الحدود الفاصلة بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.

وقالت وسائل الإعلام، فى بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز، أن "قوة من الحشد الشعبى قامت بتنفيذ عملية استباقية فى محور بادية النجف بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط و قيادة شرطة النجف".

وأضافت أن "العملية بدأت من الحدود الفاصلة من كربلاء وباتجاه بادية النجف ومنطقة البحيرات وبمساحة 700 كيلو متر مربع".

يذكر أن قوات اللواء الثانى بالحشد الشعبى منتشرة فى بادية النجف من خلال أبراج مراقبة ونقاط تفتيش، بالإضافة للخندق الأمنى الذى تم حفره حماية لحدود المدينة.