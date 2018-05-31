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التنمية الصناعية: 4 عروض للحصول على تصاريح إنشاء مصانع حديد جديدة

الخميس، 31 مايو 2018 01:19 ص
التنمية الصناعية: 4 عروض للحصول على تصاريح إنشاء مصانع حديد جديدة أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب هانى الحوتى
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كشف أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تلقى الهيئة 4 عروض للحصول على تصاريح إنشاء مصانع حديد بمصر، موزعة بين عرضين لتوسعات مصانع قائمة، وعرضين لمصانع جديدة ، فيما لم يتقدم أحد للحصول على تصاريح لإنشاء مصنع للأسمنت، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعد تكتفى بإصدار التراخيص، ولكن تقديم المشورة الفنية للمستثمرين المتقدمين عن احتياجات السوق.

 

وكان أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد كشف عن طرح الهيئة 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال عامى 2016،2017 بإجمالى استثمارات تقدر ب42.7 مليار جنيه توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2015.

 

وأطلقت هيئة التنمية الصناعية، 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية قائمة على مقومات المحافظة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، كما يجرى إعداد بنك للمعلومات حول الأراضى بنظام GIS لتضمينها فى الخريطة الصناعية.

 


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