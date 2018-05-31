"التعليم" تناقش اليوم مع رؤساء كنترولات الثانوية العامة ضوابط التصحيح

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، أنه سوف يعقد اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء ووكلاء الكنترولات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لبحث خطوات العمل فى المرحلة المقبلة التى تعبتر الأهم وذلك بعد أن انتهت الكنترولات من تجهيز أرقام جلوس الطلاب وكشوف المناداة الخاصة بالطلاب.

وأوضح رئيس الامتحانات أنه على رأس التعليمات التى يتم منحها لرؤساء الكنترولات ضرورة العمل بدقة داخل الكنترول وتشكيل لجان الجودة والأزمات وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود تطابق فى الإجابات لعدد من كراسات الامتحان الخاصة بالطلاب.

وتابع رئيس الامتحانات، سيتم التأكيد على رؤساء اللجان ضرورة التصحيح وتقدير الدرجات وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى السرية التامة وتأمين الكنترولات من الداخل والخارج وعدم دخول أحد الكنترولات وخاصة أثناء عملية التقدير إلا من لهم حق الدخول، لافتا إلى أنه يجب أن يلتزم كل مقدر درجات بالسؤال المخصص له والنسبة اليومية لكل مقدر درجات، مع التنبيه على أهمية توزيع العمل على الحجرات بالتنسيق مع كل رئيس حجرة .

وأوضح رئيس الامتحانات، أنه سيتم عقد لقاء عقب كل امتحان مع مديرى عموم المواد واللجنة الفنية ومقدرى الدرجات للاتفاق على آليات التصحيح ومعاييره والالتزام به، على أن يتم توزيع الدرجات على الخطوات وليس النتيجة النهائية فقط وسيتم تحديد عدد الخطوات فى كل سؤال ومراعاة الوقت اللازم لها.