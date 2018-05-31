الإفتاء عن إفطار الإسكندرانية: "يجب عليهم القضاء"

ردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حكم أهل الإسكندرية الذين أفطروا على أذان المغرب الذى أذيع عبر الإذاعة قبل الأذان الحقيقى بسبع دقائق، حيث قالت الدار فى ردها: مَن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه، أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها، ثم تبيَّن له خطؤه؛ فقد أفطر ويجب القضاء فى صوم الفرض، ولكن إذا كان الصوم تطوعًا، فلا يجب إتمام الصوم أو قضاء يوم بدلًا منه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه "لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه".

وتابعت: قال شيخ الإسلام النووى الشافعى -رحمه الله تعالى- فى "روضة الطالبين" (2/ 363، ط. المكتب الإسلامي): [لو أكل ظانا غروب الشمس، فبانت طالعة، أو ظن أن الفجر لم يطلع، فبان طالعا، أفطر على الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور، وقيل: لا يفطر فيهما، قاله المزنى وابن خزيمة من أصحابنا. وقيل: يفطر فى الأولى دون الثانية لتقصيره فى الأولى].