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الإعلامى محمد فودة يشارك فى حفل رمضانى تلبية لدعوة السفير السعودى

الخميس، 31 مايو 2018 08:58 م
الإعلامى محمد فودة يشارك فى حفل رمضانى تلبية لدعوة السفير السعودى الإعلامى محمد فودة والسفير السعودى أسامة نقلى
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شارك الإعلامى محمد فودة فى حفل رمضانى كبير، تلبية لدعوة معالى السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية.

أقيم الحفل الكبير على النيل بمنطقة الزمالك، وسط كوكبة من كبار الكتاب والاعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة ..

وقال محمد فودة على صفحته بموقع التواصل فيس بوك، اتسم الحفل بروح المحبة وحفاوة الاستقبال الذى جسد بوضوح وعبر بصدق عن عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، مضيفا: تحية من القلب لمعالى السفير  أسامة نقل الذى اعتبره خير خلف لخير سلف وهو معالى السفير أحمد قطان الذى أكن له كل حب وتقدير واحترام والذى كان بالنسبة لى أخ بمعنى الكلمة وصديق اعتز بصداقته .

الإعلامى محمد فودة
الإعلامى محمد فودة

 


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السعودية

الحرمين

مكة

الحرمين الشريفين




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