الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية تتغلب على الانقسامات الطائفية

الامم المتحدة (أ ف ب)

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فى العراق الأربعاء، الساسة العراقيين الى التحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضى قدما بالاصلاحات المطلوبة بشدة بعد الانتخابات التشريعية التى جرت قبل حوالى اسبوعين.

وفاز تحالف يقوده رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر بأكبر حصة من المقاعد فى انتخابات 12 مايو، وهى الاولى التى تجرى بعد هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة قياسية فى العزوف عن المشاركة مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التى تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2013.

وقال المبعوث الأممى يان كوبيش خلال اجتماع لمجلس الامن الدولى حول العراق إن "مرحلة ما بعد الانتخابات تمثّل فترة حاسمة للعراق"، داعيا الى تشكيل حكومة عراقية بأسرع ما يمكن.

واضاف "من الضرورى ان تتّحد الحكومة الجديدة وتعمل على نحو عابر للانقسامات الطائفية والاتنية فى السعى وراء اصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بشدة".