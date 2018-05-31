video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية تتغلب على الانقسامات الطائفية

الخميس، 31 مايو 2018 03:00 ص
الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية تتغلب على الانقسامات الطائفية حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
الامم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فى العراق الأربعاء، الساسة العراقيين الى التحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضى قدما بالاصلاحات المطلوبة بشدة بعد الانتخابات التشريعية التى جرت قبل حوالى اسبوعين.

وفاز تحالف يقوده رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر بأكبر حصة من المقاعد فى انتخابات 12 مايو، وهى الاولى التى تجرى بعد هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة قياسية فى العزوف عن المشاركة مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التى تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2013.

وقال المبعوث الأممى يان كوبيش خلال اجتماع لمجلس الامن الدولى حول العراق إن "مرحلة ما بعد الانتخابات تمثّل فترة حاسمة للعراق"، داعيا الى تشكيل حكومة عراقية بأسرع ما يمكن.

واضاف "من الضرورى ان تتّحد الحكومة الجديدة وتعمل على نحو عابر للانقسامات الطائفية والاتنية فى السعى وراء اصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بشدة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس برلمان العراق لسفير مصر ببغداد: حريصون على نجاح التجربة الديمقراطية

العبادى: عمليات تطهير العراق من داعش مستمرة والحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل

الأمم المتحدة

تشكيل حكومة عراقية

العراق

أخبار العراق

الانقسامات الطائفية




لا تفوتك
"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة