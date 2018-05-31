الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 ، ومطروح العظمى 27 والصغرى 19 .