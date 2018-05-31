ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسى فى شمال أوروبا

بروكسل (أ ش أ)

شهدت الدول بأقصى شمال أوروبا ارتفاعا قياسيا فى درجات الحرارة، وذلك قبل البداية الرسمية لفصل الصيف فى 21 من يونيو المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بلدية إتنى بالساحل الغربى للنرويج سجلت درجة حرارة 7ر32 درجة سلزيوس، أمس الأربعاء، وهو ما يعد رقما قياسيا هذا الشهر.

وقال علماء الأرصاد فى الدنمارك، إن عدد ساعات سطوع الشمس حققت رقما قياسيا فى مايو حتى أمس، بواقع 348 ساعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 360 ساعة اليوم، وكان الرقم القياسى السابق قد بلغ 347 ساعة.

ولجأ المواطنون إلى الشواطئ على طول السواحل الجنوبية للنرويج للهرب من ارتفاع درجات الحرارة، فيما فرضت عدة بلديات سويدية حظرا على إشعال النيران بالغابات الجافة والحشائش فى ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسى.