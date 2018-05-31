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إيطاليا تبرئ مواطنا مصريا من تهمة الإتجار بالبشر

الخميس، 31 مايو 2018 05:40 م
إيطاليا تبرئ مواطنا مصريا من تهمة الإتجار بالبشر رئيس وزراء ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت مصادر أمنية إيطالية، إن مواطنا مصريا كان قد تم القبض عليه بتهمة تهريب البشر، لكن تمت تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه وإخلاء سبيله.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فإن المواطن المصرى الذى يدعى "أسعد ناصيف حجاج محمد غريب"، كان فى عمر الـ 27 عندما اعتقل عام 2014 بتهمة الضوع بنشاط إجرامى يهدف إلى تسهيل الهجرة السرية، فى إطار التحقيق حول شبكة إيطالية – مصرية استقدمت بشكل غير قانونى إلى إيطاليا مئات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى، ينتمون الى بلدان أفريقية وشرق أوسطية، فى عام 2013".

وخلصت المصادر، إلى القول إنه "تمت تبرئة "غريب" الذى دافع عنه المحامي أليساندرو روزاريو جوالتيرى، بصفة تامة لعدم ارتكابه الجريمة من جميع الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بالحكم الصادر عن محكمة استئناف كاتانيا (صقلية)، حيث يعيش حاليا ويعمل بانتظام فى إيطاليا".

 


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