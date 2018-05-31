إصابة أب ونجليه فى حادث انقلاب تروسيكل جنوب مركز باريس بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب شخص ونجلاه فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل على طريق مدينة باريس درب الأربعين بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة تروسيكل على طريق باريس درب الأربعين مما أيفر عن إصابة عبد الرحيم عبد الرازق محمود 40 سنة بكسر فى الفخذ ونجله محمود 10 سنوات ونجله محمد 11 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.