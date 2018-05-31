video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إحالة سوريين من "جبهة النصرة" للمحاكمة العسكرية لاتهامهما بقتل عسكريين بلبنان

الخميس، 31 مايو 2018 03:10 م
إحالة سوريين من "جبهة النصرة" للمحاكمة العسكرية لاتهامهما بقتل عسكريين بلبنان جبهة النصرة
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصدرت سلطات التحقيق العسكرية اللبنانية، اليوم، قرارا بإحالة شخصين يحملان الجنسية السورية، إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن انتمائهما لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى، والاشتراك فى العمليات العسكرية ضد القوات النظامية اللبنانية.

وتضمن قرار قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، بالإحالة للمحاكمة العسكرية، المتهم السورى الموقوف "محبوس" علاء عيوش، وذلك لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" والقتال فى سوريا ضد الجيش السورى النظامى والانتقال إلى لبنان والمشاركة ضمن صفوف التنظيم فى معركة عرسال 2014 ضد القوات النظامية اللبنانية، وقتل ومحاولة قتل عسكريين لبنانيين وسرقة عتاد عسكرى وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

كما تضمن قرار قاضى التحقيق العسكرى المتهم السورى خالد أمين حربا (محبوس) لاتهامه بالانتماء إلى جبهة النصرة والقتال فى منطقة القصير والمشاركة فى معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين وسرقة عتاد عسكرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا إرهاب "جبهة النصرة"

الدفاع الروسية: "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" يخططان لهجوم كيماوى فى درعا السورية

إصابة 5 أطفال جراء سقوط قذيفة صاروخية لجبهة النصرة على درعا فى سوريا

سوريا

جبهه النصره

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة