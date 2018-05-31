إحالة سوريين من "جبهة النصرة" للمحاكمة العسكرية لاتهامهما بقتل عسكريين بلبنان

بيروت (أ ش أ)

أصدرت سلطات التحقيق العسكرية اللبنانية، اليوم، قرارا بإحالة شخصين يحملان الجنسية السورية، إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن انتمائهما لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى، والاشتراك فى العمليات العسكرية ضد القوات النظامية اللبنانية.

وتضمن قرار قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، بالإحالة للمحاكمة العسكرية، المتهم السورى الموقوف "محبوس" علاء عيوش، وذلك لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" والقتال فى سوريا ضد الجيش السورى النظامى والانتقال إلى لبنان والمشاركة ضمن صفوف التنظيم فى معركة عرسال 2014 ضد القوات النظامية اللبنانية، وقتل ومحاولة قتل عسكريين لبنانيين وسرقة عتاد عسكرى وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

كما تضمن قرار قاضى التحقيق العسكرى المتهم السورى خالد أمين حربا (محبوس) لاتهامه بالانتماء إلى جبهة النصرة والقتال فى منطقة القصير والمشاركة فى معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين وسرقة عتاد عسكرى.