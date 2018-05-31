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إحالة رئيس لجنة دبلومات وملاحظ للتحقيق لإخراجهم الطالبات عنوة بالإسكندرية

الخميس، 31 مايو 2018 12:04 م
إحالة رئيس لجنة دبلومات وملاحظ للتحقيق لإخراجهم الطالبات عنوة بالإسكندرية الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين
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أعلن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية اليوم الخميس 31 مايو، وتستأنف الامتحانات العملية اعتبارا من الغد.

 

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن  الامتحانات انتهت  اليوم بدون أحداث مؤثرة، ما عدا شكوي إحدي طالبات مدرسة سموحة التجارية التي تؤدي الامتحان في لجنة داخلية رقم 11 بلجنة مدرسة طارق بن زياد بالاسكندرية، حيث اشتكت الطالبة من إخراجهن عنوة من اللجنة عقب مرور نصف الوقت فقط.

 

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:علي الفور تم الاتصال باللجنة المعنية للتأكد، وتم تحويل رئيس اللجنة والمراقب الأول وملاحظى اللجنة الداخلية للتحقيق.


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